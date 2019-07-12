В Петрозаводске разрабатывают проект комплексной застройки участка с аварийными домами

Комитет градостроительства мэрии разрабатывает проект застройки участка, где сейчас расположены 6 домов, подлежащих сносу.



Новый жилкомплекс возведут на участке, ограниченном ул. Ладожской и Белинского, проездом Большая Медведица. Аварийные дома в этом месте снесут, а вместо них будет проведена комплексная застройка. Проект разрабатывается по поручению главы Петрозаводска. Формирование участков под строительство производится согласно действующим регламентам и нормативным требованиям. Пакет документов будет готов к концу года.



Реализовывать проект будут поэтапно. Сначала стройка начнется на свободной территории, что решит проблему обеспечения новым жильем жителей аварийных домов. Затем, по мере освобождения площадей, строительство будет продолжаться.



Пока не известно, какая инфраструктура будет построена помимо жилья, но она обязательно должна быть, поскольку целый жилой комплекс повлечет увеличение количества населения, а это вызовет необходимость в новых школах, детсадах, поликлиниках, магазинах и мн. др.