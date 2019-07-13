В НАО прокладывают наземный канал связи с отдаленными поселками

"Ненецкая компания электросвязи" обеспечит качественной связью и скоростным Интернетом д. Снопа, с. Ома, Нижняя Пеша путем прокладки наземного канала связи.



Директор компании В. Махнев рассказал, что сейчас работа идет в Снопе, где возводят мачту связи. Далее специалисты вылетят в тундру для установки автоэлектропитания в виде солнечных панелей и ветрогенераторов. После этого начнется строительство радиорелейных линий.



К сентябрю планируется сдать прочный канал связи Ома – Снопа – Нижняя Пеша на тестирование. Специалисты проделают еще больший объем работы, в том числе для улучшения качества каналов связи с Пешским кустом. Завершат строительство к 2021 г.



Далее планы компании распространяются на Несь – Чижа – Шойна, где также будет проложен наземный канал связи. Освободившийся спутниковый ресурс направят на улучшение связи в Каратайке, Амдерме, Усть-Каре и Варнеке.



Для развития связи "Ненецкая компания электросвязи" 2 года назад купила волоконно-оптическую линию Мезень – Несь, построили наземный канал связи между поселками Несь, Ома и Вижас.