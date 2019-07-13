В НАО прокладывают наземный канал связи с отдаленными поселками

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.07.2019

"Ненецкая компания электросвязи" обеспечит качественной связью и скоростным Интернетом д. Снопа, с. Ома, Нижняя Пеша путем прокладки наземного канала связи.

Директор компании В. Махнев рассказал, что сейчас работа идет в Снопе, где возводят мачту связи. Далее специалисты вылетят в тундру для установки автоэлектропитания в виде солнечных панелей и ветрогенераторов. После этого начнется строительство радиорелейных линий.

К сентябрю планируется сдать прочный канал связи Ома – Снопа – Нижняя Пеша на тестирование. Специалисты проделают еще больший объем работы, в том числе для улучшения качества каналов связи с Пешским кустом. Завершат строительство к 2021 г.

Далее планы компании распространяются на Несь – Чижа – Шойна, где также будет проложен наземный канал связи. Освободившийся спутниковый ресурс направят на улучшение связи в Каратайке, Амдерме, Усть-Каре и Варнеке.

Для развития связи "Ненецкая компания электросвязи" 2 года назад купила волоконно-оптическую линию Мезень – Несь, построили наземный канал связи между поселками Несь, Ома и Вижас.





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