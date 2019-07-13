НАО вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

В конкурсе "Регион добрых дел" принимали участие 74 российских региона, и по итогам лучшими признаны 37. Они получат субсидии на реализацию своих волонтерских проектов. Общая сумма - 250 млн руб. НАО из федеральной казны выделят 3,8 млн руб.



В 2020 г. эти деньги пойдут на реализацию 2 проектов - ресурсный центр поддержки добровольчества округа и эковолонтерское объединение "Пустозерск". В рамках первого запланированы образовательные мероприятия для волонтеров – слеты, тренинги, форумы, семинары, конкурсы грантов. Результатом второго проекта будет постоянно действующее экообъединение на базе заповедника "Пустозерск" и новый туристический маршрут.



Из региональной казны НАО на реализацию этих практик в следующем году выделят 3,1 млн руб.



Напомним, что Всероссийский конкурс практик волонтерства "Регион добрых дел" проводят в рамках федерального проекта "Социальная активность" и нацпроекта "Образование". Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи, а оператором – "Роспатриотцентр".