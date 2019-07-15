Электронных водительских прав в Вологде не будет

Правительство страны разрабатывает проект электронных прав. Они позволят перевести в цифровой формат водительские удостоверения. Реализация инициативы намечена не ранее чем через 3 года.



Волгожанам пока рассчитывать на электронные права не приходится, поскольку проект должны утвердить и на его реализацию понадобится не один год. Разработка цифровых удостоверений может быть реализована по программе цифровизации на транспорте "Цифровая экономика".



Новый вид документа заменит права и паспорт или разделит их на два разных документа. В единой карте будут данные о владельце машины, персональная информация. Для России это будет новинкой, но во многих государствах эта система давно успешно работает.



Создание электронных прав затянется на 5 лет, поскольку для этого понадобится изменить закон в КоАП, УПК, УК, правила дорожного движения.



В любом случае, волгожанам новые водительские права должны понравится, поскольку они заменят ненадежные бумажные носители в ламинированной оболочке. Такие водительские удостоверения устарели.