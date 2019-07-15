Электронных водительских прав в Вологде не будет

Вологодская область >> Общество >> 15.07.2019

Правительство страны разрабатывает проект электронных прав. Они позволят перевести в цифровой формат водительские удостоверения. Реализация инициативы намечена не ранее чем через 3 года.

Волгожанам пока рассчитывать на электронные права не приходится, поскольку проект должны утвердить и на его реализацию понадобится не один год. Разработка цифровых удостоверений может быть реализована по программе цифровизации на транспорте "Цифровая экономика".

Новый вид документа заменит права и паспорт или разделит их на два разных документа. В единой карте будут данные о владельце машины, персональная информация. Для России это будет новинкой, но во многих государствах эта система давно успешно работает.

Создание электронных прав затянется на 5 лет, поскольку для этого понадобится изменить закон в КоАП, УПК, УК, правила дорожного движения.

В любом случае, волгожанам новые водительские права должны понравится, поскольку они заменят ненадежные бумажные носители в ламинированной оболочке. Такие водительские удостоверения устарели.





Рекомендуем по теме:

Система навигации "Гонец" мешает работе мурманских промысловиков

Защита прав потребителей

Гражданский кодекс РФ – основа осуществления имущественных отношений

Новый порядок учёта недвижимости доказал свою жизнеспособность

В правительстве Архангельской области выбирают способ помощи пострадавшим дольщикам жилкомплекса "Ленинградский"

Особенности защиты прав потребителя: несколько простых правил, которые нужно знать


Международный форум "Судостроение в Арктике" пройдет в Архангельске

Оборот рыбы в порту Мурманска снизился в 2 раза

На острове Валаам завершаются работы по реставрации Зимней гостиницы

Обзор мобильного приложения Бетсити

Управление госзаказа НАО подвело итог торгов по проекту рекультивации свалки ТКО в Нарьян-Маре

Льготное питание в школах Вологды подорожает на 15 руб.

Ледокол "Михаил Сомов" вернулся с экспедиции "Трансарктика-2019"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета