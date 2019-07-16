В Неси построят детский сад на 70 человек
В Ненецком округе объявили победителя тендера на строительство в пос. Несь детского сада. Работы выполнит компания "Стройуниверсал", с которой заключен контракт на 232,2 млн руб.
Максимальная стоимость работ оценивалась в 233,2 млн руб., поэтому сумму удалось сбросить незначительно. По проектной документацией работы должны быть проведены в 2 этапа в 2019-2020 гг.
"Централизованный стройзаказчик" сообщил, что здание садика будет одноэтажным, вместимость - 70 человек, площадь - 1400 кв. м, высота - 7,5 м из блочно-модульных конструкций. Детсад появится на земельном участке 10 тыс. кв. м.
Сейчас детский сад в пос. Несь находится в 2-х зданиях 1962 г. и 1935 г. постройки. Это деревянные дома, срок эксплуатации которых давно прошел. В мае 2015 г. "Централизованный стройзаказчик" обследовал здания и прибывание там было признано недопустимым.
В прошлом году тендер на строительство детсада проводился 4 раза, один раз торги состоялись в виде запроса предложений, но все были признаны несостоявшимися.
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