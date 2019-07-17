В Коми отметили 98 лет со дня образования органов внутренних дел

Республика Коми >> Общество >> 17.07.2019

У памятника "Шагнувшим в бессмертие" был организован торжественный митинг. На нем присутствовало руководство Министерства внутренних дел, ГУ МЧС России в Коми, сотрудники ведомств, курсанты.

За всю историю органов внутренних дел Коми погибли 86 сотрудников, 14 посмертно награждены орденами "Красного знамени" и "Мужества". Их память почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику.

"Шагнувшим в бессмертие" – памятник, который был открыт в день 95-летия создания в Коми милиции. Инициаторы возведения монумента - Общественный совет при МВД, совет ветеранов ВВ и ОВД, МВД Коми. Активно поучаствовали в создании памятника и  жители республики.

В. Половников поздравил собравшихся с праздником и произнес слова напутствия молодым сотрудникам. Он отметил, что сегодня стоит переосмыслить цели, ради которых люди приходят в органы внутренних дел, осознать, что от сотрудников требуется людям. Служить нужно долго на благо республики и в память о людях, отдавших жизнь, защищая порядок  и закон в республике.





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