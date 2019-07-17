Мэрия Ухты закупит 37 наручных часов с гравировкой

Мэрия Ухты собирается купить 37 наручных часов, на которых будет гравировка, а на циферблатах - герб города. На часы выделят 246 тыс. руб., о чем появилась информация на портале госзакупок.



Финуправление горадминистрации Ухты объявило тендер на приобретение наручных часов с начальной ставкой торгов – 246,7 тыс. руб.



Городу нужны 7 кварцевых часов для мужчин с геральдическим изображением на циферблате, гравировкой корпуса. Изображение герба города должно быть четким, с прописанными мелкими деталями. На крышке должна быть выгравирована надпись "С наилучшими пожеланиями. Администрация МОГО "Ухта", карта Коми, герб Ухты. За каждые часы мэрия готова заплатить по 12 тыс. руб.



Также горадминистрация планирует купить механические часы для мужчин стоимостью 8,4 тыс. руб. в количестве 10 шт., кварцевые часы за 4,5 тыс. руб. для женщин в количестве 10 шт., кварцевые мужские часы за 3,3 тыс. руб. в количестве 10 шт. На каждом изделий должен быть герб Ухты.



Часы планируется дарить в качестве поощрения за заслуги.