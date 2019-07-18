В Мурманской области прошло совещание по вопросам взаимодействия гражданских властей и военного командования
На совещании обсудили решение насущных проблем военных гарнизонов и региона. В мероприятии приняли участие губернатор региона А. Чибис и командующий Севфлотом вице-адмирал А. Моисеев.
На повестке дня было обсуждение моста в Шонгуе, водоснабжение в Гаджиево, недостаток электромощности в Североморске, согласование с Минобороны разработок Африкандовского месторождения, развитие МСБ в военных гарнизона, снос аварийных объектов, содержание жилфонда.
Правительство области и командование флота должны совместными усилиями повышать качество повседневной жизни военнослужащих, их семей. Одним из важных направлений работы является благоустройство гарнизонов. В ЗАТО вскоре начнется установка детских и спортплощадок.
На совещании намечены пути решения хозяйственных проблем, которые долгое время невозможно было сдвинуть с мертвой точки, и улучшение качества воды в Гаджиево в том числе.
Также обсуждались вопросы регионального уровня, уровня Министерства обороны. Принимать по ним решения придется на федеральном уровне, а регион должен подготовить предложения.
Рекомендуем по теме:
Управление госзаказа НАО подвело итог торгов по проекту рекультивации свалки ТКО в Нарьян-Маре
Обзор мобильного приложения Бетсити
Льготное питание в школах Вологды подорожает на 15 руб.
Отделение экстренной кардиологии откроется в Вологде
Деревянное судно заложили в Архангельске
Советы опытных беттеров в ставках на спорт
Систему здравоохранения Мурманска будут менять