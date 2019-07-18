В Мурманской области прошло совещание по вопросам взаимодействия гражданских властей и военного командования

Мурманская область >> Общество >> 18.07.2019

На совещании обсудили решение насущных проблем военных гарнизонов и региона. В мероприятии приняли участие губернатор региона А. Чибис и командующий Севфлотом вице-адмирал А. Моисеев.

На повестке дня было обсуждение моста в Шонгуе, водоснабжение в Гаджиево, недостаток электромощности в Североморске, согласование с Минобороны разработок Африкандовского месторождения, развитие МСБ в военных гарнизона, снос аварийных объектов, содержание жилфонда.

Правительство области и командование флота должны совместными усилиями повышать качество повседневной жизни военнослужащих, их семей. Одним из важных направлений работы является благоустройство гарнизонов. В ЗАТО вскоре начнется установка детских и спортплощадок.

На совещании намечены пути решения хозяйственных проблем, которые долгое время невозможно было сдвинуть с мертвой точки, и улучшение качества воды в Гаджиево в том числе.

Также обсуждались вопросы регионального уровня, уровня Министерства обороны. Принимать по ним решения придется на федеральном уровне, а регион должен подготовить предложения. 





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