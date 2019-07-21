В Череповце наградили выдающихся работников «Северстали»

Вологодская область >> Общество >> 21.07.2019

Церемония награждения лучших работников предприятия состоялась в зале торжеств Дворца металлургов. Медали ордена "За заслуги перед отечеством" 2-й степени получили 19 человек, а 50 металлургов удостоились почетных грамот, благодарственных писем от губернатора.

Медалистом стал менеджер по надежности цеха гнутых профилей А. Алехин, более 40 лет проработавший на металлургическом предприятии. От него до сих пор зависит состояние техники и оборудования в цехах. Награду ему вручил губернатор Вологодской области О. Кувшинников, который сам отдал 20 лет заводу, прошел путь от рабочего цеха до начальника. В  городе делают уникальные сорта стали, востребованные во всем мире. Из этого металла делают подводные лодки, машины, ледоколы, бытовую технику.

После торжества награжденные поехали в Ледовый дворец, где состоялся праздничный концерт В. Брежневой.

Основные празднования Дня металлурга прошли в Череповце вчера. На пл. Молодежи прошел детский праздник, а вечером  выступили "Ночные снайперы", после чего большим фейерверком праздник был завершен.





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