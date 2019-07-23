На форуме в Санкт-Петербурге Ненецкий округ представят сотрудники Ресурсного центра добровольчества НАО

Мероприятие – это площадка для обмена опытом, реализации образовательной деятельности волонтеров, добровольцев Северо-Западного федерального округа. 3 дня для участников будут проводиться семинары, практикумы по вопросам волонтерской деятельности, мастер-классы развития надпрофессиональных навыков работы в области волонтерства, действия мотивационных приемов в работе с людьми для вовлечения в добровольческую деятельность.



Добровольческой работой в округе занимаются 2 тыс. человек, актив - 420 человек. По количеству участников в мероприятиях округа каждый 10-й хотя бы 1 раз в жизни становился волонтером.



НАО вошел в число победителей конкурса на лучшие региональные практики поддержки волонтерства. Его проектом стал Ресурсный центр поддержки добровольчества НАО в рамках Концепции развития волонтерства в России до 2025 г.



Центр занимается организацией мероприятий, конкурсов, в том числе грантовых, оказывает помощь волонтерам, осуществляет исследования, мониторинги, разрабатывает аналитические материалы для выявления проблем, потребностей в области развития добровольчества, оказывает волонтерам информационную поддержку.