В НАО активно записывают детей в детсады через портал госуслуг

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.07.2019

Из 356 детей, которые в этом году были поставлены на учет для зачисления в детсад, 183 записаны на портале госуслуг. 173 заявления поданы в офисах МФЦ "Мои документы" и дошкольные учреждения в селах.

Департамент образования НАО сообщает, что родители все чаще предпочитают работу с сайтом личным обращениям, поскольку подать заявление можно в любое время. Это дает  возможность постоянно отслеживать процесс продвижения заявки по очереди, узнавать о наличии мест.

Большинство записавших ребенка в детсад родителей - городские семьи. Поставить ребенка в очередь можно дома,  заполнив заявление, прикрепив копии документов. Чтобы поставить на учет ребенка, который нуждается в предоставлении места в госорганизации округа, нужен подтвержденный статус на портале. При постановке на учет, родители имеют возможность выбрать до 3 приоритетных  детских садов.

Сейчас в списке нуждающихся в местах в детсаду состоит 1332 ребенка. Очередь двигается слишком медленно, чтобы обеспечить местами всех, но эту проблему пытаются решить открытием новых дошкольных образовательных учреждений.





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