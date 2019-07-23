В НАО активно записывают детей в детсады через портал госуслуг

Из 356 детей, которые в этом году были поставлены на учет для зачисления в детсад, 183 записаны на портале госуслуг. 173 заявления поданы в офисах МФЦ "Мои документы" и дошкольные учреждения в селах.



Департамент образования НАО сообщает, что родители все чаще предпочитают работу с сайтом личным обращениям, поскольку подать заявление можно в любое время. Это дает возможность постоянно отслеживать процесс продвижения заявки по очереди, узнавать о наличии мест.



Большинство записавших ребенка в детсад родителей - городские семьи. Поставить ребенка в очередь можно дома, заполнив заявление, прикрепив копии документов. Чтобы поставить на учет ребенка, который нуждается в предоставлении места в госорганизации округа, нужен подтвержденный статус на портале. При постановке на учет, родители имеют возможность выбрать до 3 приоритетных детских садов.



Сейчас в списке нуждающихся в местах в детсаду состоит 1332 ребенка. Очередь двигается слишком медленно, чтобы обеспечить местами всех, но эту проблему пытаются решить открытием новых дошкольных образовательных учреждений.