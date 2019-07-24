В Кольском заливе формируется строй кораблей для парада в День ВМФ

На рейде базы Севфлота началось формирование парадного строя кораблей для празднования Дня ВМФ. Корабли и подводные лодки собираются в Кольском заливе Североморска. Среди них: атомная подлодка "Псков", подводный крейсер "Орел", дизель-электрическая подлодка "Калуга", десантный корабль "Александр Отраковский". В ближайшее время к ним присоединятся: корабли "Рассвет", "Юнга", тральщики "Владимир Гуманенко", "Ельня", "Соловецкий Юнга", пограничный сторожевой "Бдительный".



Начальник пресс-службы Севфлота капитан В. Серга рассказал, что атомный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" также встанет в строй через несколько дней. В параде будут участвовать около 15 подлодок, кораблей, судов обеспечения СФ, 20 кораблей задействуют в военно-спортивном празднике в конце морского парада.



Парад кораблей в гавани Североморска проходит каждый год в День Военно-Морского флота. Корабли, подлодки занимают отведенные им места на бочках в Кольском заливе. Экипажи судов выстраиваются в парадной форме на верхней палубе, приветствуют командующего СФ, обходящего парадный строй на катере.