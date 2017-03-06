В. Жириновский собирается стать главным героев спектакля Н. Михалкова

Республика Коми >> Общество >> 06.03.2017

Скандальный политик и лидер ЛДПР В. Жириновский обратился к режиссеру Н. Михалкову с просьбой задействовать его в главной роли в интересном спектакле. Этот спектакль должен повествовать о Сыктывкаре и объединять насколько пьес разных авторов, а Жириновский в нем станет главным героем.

Худрук Государственного театра киноактера пока на идею не отреагировал, зато лидер ЛДПР в очередной раз прославился. Он не первый раз привлекает внимание к своей персоне таким неординарным способом и больше известен среди людей как источник эпатажа, а не как великий политический деятель.

Жириновский изъявил желание стать главным действующим лицом в часовой постановке в трех действиях. Как сюжет он предложил использовать произведения классической русской литературы. Владимир Вольфович уверен, что со своей ролью справится, а Н. Михалков сможет подобраться ему достойную компанию на сцене.

Креативный чиновник уже придумал название спектаклю - "Аудитор". В Сыктывкаре должно проходить первое действие, куда главный герой поедет выводить на чистую воду распоясавшихся коррупционеров. Здесь просматривается аналогия с гоголевским "Ревизором". Во втором действии герою предстоит объездить всю Россию и скупить акции фирм-банкротов, и здесь уже в игру вступают тоже гоголевские "Мертвые души". Финальный акт будет поставлен по "Горю от ума" А. Грибоедова, в котором героиня выйдет замуж за чиновника-коррупционера, а непонятый никем главный герой исчезнет со сцены со словами "Карету мне, карету!".

Но это далеко не все, что предлагает лидер ЛДПР. Он считает, что спектакль идеально подойдет не для театральных подмостков, а для показа на улице, что будет способствовать привлечению зрителей. Это не удивительно, потому что на политика в роли главного героя придут толпы зрителей.






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