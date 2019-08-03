В Мурманске состоялась официальная встреча барка «Седов»

В Кольский залив судно "Седов" вошло вчера. Это учебный корабль, который вызвал большой интерес у мурманчан, поэтому было много желающих сфотографироваться на его фоне.



Швартовка у пирса, предназначенного для судов дальних линий мурманского морвокзала, состоялась следующим утром. Экипаж "Седова" и курсантов из Мурманска, которые проходят практику на судне, встретили губернатор Мурманской области А. Чибис и глава горадминистрации Мурманска А. Сысоев. Прибытие "Седова" ознаменовалось праздничным концертом и гулянием на площади у морского вокзала.



На пути ребятам пришлось преодолеть шторм в Норвежском море, Баренцево море также не встретило хорошей погодой, поэтому родные, пришедшие встречать экипаж, очень волновались.



Напомним, что барк "Седов" 6 августа выйдет из Мурманска. До этого на нем будет организован проход на палубу всех желающих. Режим открытого борта действует с 2 по 5 августа с 12:00 до 19:00. Дети до 14 лет могут попасть на борт только в сопровождении взрослых при наличии паспорта.