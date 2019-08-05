В Сортавале завершился X Международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские Шхеры"

В сортавальском туркомплексе Piipun Piha прошел фестиваль рыбной ловли "Ладожские Шхеры", в котором принял участие 131 экипаж. Все они соревновались за главный приз, предоставленный главой Карелии А. Парфенчиковым и Россельхозбанком - внедорожник 4X4 Niva.



Рыбаки ловили рыбу с малых судов и с берега, пытаясь поймать самую большую рыбу. В итоге щуку около 4 кг выловила команда "Воблер", в которую вошли сортавалец И. Беличенко, Николай и Денис Мононен из Йоэнсуу. Им и досталась "Нива". Практически все значимые призы также достались сортавальцам. Щуку весом 2,4 кг поймали В. Ильинский, Татьяна и Андрей Бубновские. За это им вручили алюминиевый катер компании "Беркут".



Эхолот компании RAPALA получили за самый большой улов в 7,04 кг А. Ярыгин, В. Смусенк и А. Трусихин. За щуку весом 2,1 кг семья из Сортавалы в составе Андрея, Владимира и Марины Беляевых получила лодку ПВХ "Альтаир-Про".



Развлекательную программу фестиваля вел финский актер В. Хаапасало. Закончился фестиваль праздничным фейерверком.



