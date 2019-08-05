В Усинске появился новый арт-объект

Республика Коми >> Общество >> 05.08.2019

Разноцветное название города из огромных букв украсило Босовую площадь Усинска. Арт-объект установили к празднованию 35-летия города.

Глава горадминистрации Усинска Н. Такаев побывал у объекта и поделился фотографией в соцсети, рассказав, что эта конструкция должна стать местом притяжения желающих сфотографироваться. 8 сентября город будет отмечать день рождения, и арт-объект стал одним из подарков горожанам.

По всей республике Коми также продолжаются работы по благоустройству дворовых территории. Продолжают приводить в порядок дворы Воркуты, в которых начали появляться статуэтки героев сказок.

Осветительные приборы монтируют на Театральной площади Сыктывкара. Теперь памятник Ивану Куратову выглядит по-другому в вечернее время. Работы по замене устаревшей системы освещения здесь начались еще в июне, а в эксплуатацию систему сдали 2 августа. Напомним, что памятник Куратову установлен в 1977 г. перед зданием театра оперы и балета.





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