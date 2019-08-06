Мэр Вологды прокомментировал итоги Первого общегородского воркшопа
С. Воропанов подвел итоги общегородского воркшопа. Проектный семинар завершился. В его рамках участники внесли 20 предложений по благоустройству набережной.
Такое масштабное мероприятие как воркшоп в городе прошло впервые. Ранее семинары носили групповой характер, а дискуссии шли внутри сообщества урбанистов и архитекторов. В воркшопе участвовали 242 человека - ветераны, молодежь, врачи, учителя, общественные деятели, урбанисты, инженеры, архитекторы. Они совместными усилиями решали, что делать с набережной после берегоукрепления. Отмечено много достойных внимания идей, и все они сводятся к желанию вологжан видеть комфортную, благоустроенную, современную и красивую набережную с культурными и спортивными активностями, где можно будет проводить много свободного времени.
Идеи, озвученные на воркшопе, будут переданы проектировщикам, а после воркшопа 10 августа, будут отобраны несколько проектов, которые вынесут на общегородское голосование. Волгожане сами определят, какой будет набережная.
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