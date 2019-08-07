Дни оленя отметят на острове Колгуев

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.08.2019

Праздник на острове пройдет впервые за последние годы. 5 лет островные оленеводы восстанавливали стадо после падежа. 10 августа на Колгуев вылетит вертолет, на котором прилетят гости, привезут праздничную атрибутику, посылки и подарки.

Празднования пройдут в пос. Бугрино. Запланирован концерт, чествование ветеранов-оленеводов. Сюда приедет ансамбль "Маймбава". Состоятся традиционные  состязания оленеводов в спорте – бег с палкой, прыжки через нарты, метание тынзея, тройной национальный прыжок.

В спортивных соревнованиях примут участие 28 человек, которые поборются за призовой фонд в 78 тыс. руб. Эти деньги выделила компания "ЛУКОЙЛ" по соглашению о сотрудничестве с НАО.

Организаторы не обошли стороной и оленей. Оленеводы пригонят в поселок несколько упряжек.

Напомним, что в Колгуеве восстановление оленеводства легло на плечи родовой общины "Салды" и крестьянского хозяйство "Нэрм". Несколько лет на остров привозили оленей в рамках празднования Дня оленя, а в организации вертолетных перелетов помогали власти округа.





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