Дни оленя отметят на острове Колгуев

Праздник на острове пройдет впервые за последние годы. 5 лет островные оленеводы восстанавливали стадо после падежа. 10 августа на Колгуев вылетит вертолет, на котором прилетят гости, привезут праздничную атрибутику, посылки и подарки.



Празднования пройдут в пос. Бугрино. Запланирован концерт, чествование ветеранов-оленеводов. Сюда приедет ансамбль "Маймбава". Состоятся традиционные состязания оленеводов в спорте – бег с палкой, прыжки через нарты, метание тынзея, тройной национальный прыжок.



В спортивных соревнованиях примут участие 28 человек, которые поборются за призовой фонд в 78 тыс. руб. Эти деньги выделила компания "ЛУКОЙЛ" по соглашению о сотрудничестве с НАО.



Организаторы не обошли стороной и оленей. Оленеводы пригонят в поселок несколько упряжек.



Напомним, что в Колгуеве восстановление оленеводства легло на плечи родовой общины "Салды" и крестьянского хозяйство "Нэрм". Несколько лет на остров привозили оленей в рамках празднования Дня оленя, а в организации вертолетных перелетов помогали власти округа.