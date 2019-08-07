Качество оказания услуг в оздоровительных лагерях обсудили в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.08.2019

Г. Гуляева, детский омбудсмен, рассказала главе округа А. Цыбульскому об услуг в лагерях, где отдыхают дети по путевкам, предоставленным окружным бюджетом, и условиях предоставления стоматологической помощи детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

Ходили слухи, что детям, отдыхающим в анапском санатории "ДиЛуч" по путевкам "Мать и дитя", предоставляют некачественные услуги по питанию и проживанию. Но выяснилось, что это не так.

Гуляева побывала лично в санатории "Дружба" в Сочи, где отдыхали ребята из Омы, Нарьян-Мара и Каратайки. Там качество предоставляемых было на хорошем уровне.

В Ярославской области условия оказались хуже. Часть территории санатория была не ограждена, видеонаблюдение отсутствовало. Цыбульский попросил написать на его имя официальное письмо с полной информацией о недочетах. Также Гуляева после окончания летнего сезона должна подготовить отчет об организации отдыха детей за пределами округа.

На встрече обсуждался вопрос оказания стоматологической помощи детям с ОВЗ. Им лечение проводится под общим наркозом, но в учреждениях здравоохранения округа эту услугу предоставить не могут. Губернатор поручил профильному ведомству заняться проработкой механизма оказания помощи. 





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