Качество оказания услуг в оздоровительных лагерях обсудили в НАО
Г. Гуляева, детский омбудсмен, рассказала главе округа А. Цыбульскому об услуг в лагерях, где отдыхают дети по путевкам, предоставленным окружным бюджетом, и условиях предоставления стоматологической помощи детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Ходили слухи, что детям, отдыхающим в анапском санатории "ДиЛуч" по путевкам "Мать и дитя", предоставляют некачественные услуги по питанию и проживанию. Но выяснилось, что это не так.
Гуляева побывала лично в санатории "Дружба" в Сочи, где отдыхали ребята из Омы, Нарьян-Мара и Каратайки. Там качество предоставляемых было на хорошем уровне.
В Ярославской области условия оказались хуже. Часть территории санатория была не ограждена, видеонаблюдение отсутствовало. Цыбульский попросил написать на его имя официальное письмо с полной информацией о недочетах. Также Гуляева после окончания летнего сезона должна подготовить отчет об организации отдыха детей за пределами округа.
На встрече обсуждался вопрос оказания стоматологической помощи детям с ОВЗ. Им лечение проводится под общим наркозом, но в учреждениях здравоохранения округа эту услугу предоставить не могут. Губернатор поручил профильному ведомству заняться проработкой механизма оказания помощи.
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