Оленегорск отметил 70-летие

7 августа 1949 г. стартовало возведение Оленегорска и местного горно-обогатительного комбината, которое сейчас называется "Олкон". Своим названием город обязан железорудному Заимандровскому месторождению, которое было открыто геологами в 1932 г. у железнодорожной станции "Оленья". В летописях указывается, что на месте будущего города было поселение саамов еще в 1574 г., о чем упоминается в писцовой книге В. Агалина и А. Михалкова.



Как и раньше, главными промыслами города остаются рыболовство и охота, а также оленеводство. Статус рабочего поселка город получил в 1949 г., а в 1957 г. - статус города.



По случаю праздника главное предприятие города "Олкон" готовит программу празднования Дня металлурга, которая также посвящено 70-летию города и завода. 20 июля, во ДК "Горняк" состоится чествование лучших работников, а в качестве гостя концертной программы приглашена группа "Братья Грим".



Основная часть торжества пройдет 31 августа. На центральной площади города состоится грандиозный концерт с участием Т. Белорусских и группы "Иванушки International".