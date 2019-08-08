А. Чибис побывал в рабочим визитом в Кировске

Рабочий визит совершил в Кировск губернатор Мурманской области А. Чибис. Он проверил ход исполнения поручений, которые были сформулированы по итогам встречи с горожанами во время прошлой поездки главы региона в Кировск.



Чибис провел совещание с региональными профильными министрами, представителями муниципальной власти, подрядчиками, обсудил качество горячего водоснабжения, корректировок оплаты за отопление, медицинское обслуживание, строительство спортивных объектов.



Чибис проконтролировал строительство спортивно-оздоровительного центра с покрытием из искусственного льда. Его ввод в эксплуатацию намечен в этом месяце. Кировский ледовый дворец должен стать центром развития туризма и спорта в Мурманской области. Также в городе идет строительство административно-спортивного комплекса ДЮШ олимпийского резерва по горнолыжному спорту.



Глава региона также ознакомился с ходом работ в медицинских учреждениях города. В частности, побывал в реконструируемом приемном отделении стационара Центральной горбольницы. Областной бюджет выделили 153 млн руб. на эти цели. Здесь планируется разделить поток пациентов, поступающих в больницу.