В Череповце прошел кинологический показ

Кинологи и их подопечные продемонстрировали навыки собак, внешний вид, манеры поведения. В сборах приняли участие 17 кинологов.



Это был выездной сбор кинологов, где представили служебных собак, которых дрессируют для правоохранительных органов. 17 собак были представлены специалистам из жюри во всей красе. Оценивалось физическое состояние, снаряжение для дрессировки, вольеры.



Сборы проходили в центре кинологической службы Череповца. Для молодых собак был разработан план тренировок, план переподготовки, например, для поиска взрывчатки или наркотиков.



Собаки показывали навыки на городских улицах и на территории центра, вдалеке от прохожих отрабатывались навыки задержания нарушителя и защиты кинолога.



В настоящее время в Череповце работают 32 кинолога с 35 служебными собаками. В местный центр подготовки в 2018 г. было передано 8 щенков немецкой овчарки.



Начальник Центра кинологической службы УМВД РФ Вологодской области В. Астахов отметил, что работа кинологов была оценена на хорошую оценку.