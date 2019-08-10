В Череповце прошел кинологический показ

Вологодская область >> Общество >> 10.08.2019

Кинологи и их подопечные продемонстрировали навыки собак, внешний вид, манеры поведения. В сборах приняли участие 17 кинологов.

Это был выездной сбор кинологов, где представили служебных собак, которых дрессируют для правоохранительных органов. 17 собак были представлены специалистам из жюри во всей красе. Оценивалось физическое состояние, снаряжение для дрессировки, вольеры. 

Сборы проходили в центре кинологической службы Череповца. Для молодых собак был разработан план тренировок, план переподготовки, например, для поиска взрывчатки или наркотиков. 

Собаки показывали навыки на городских улицах и на территории центра, вдалеке от прохожих отрабатывались навыки задержания нарушителя и защиты кинолога. 

В настоящее время в Череповце работают 32 кинолога с 35 служебными собаками.  В местный центр подготовки в 2018 г. было передано 8 щенков немецкой овчарки.

Начальник Центра кинологической службы УМВД РФ  Вологодской области В. Астахов отметил, что работа кинологов была оценена на хорошую оценку.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске запретили гулять с собаками в центре города

В Череповце стартовали сборы юнармейцев

Сотне собак из приюта Воркуты грозит смерть от жажды

37 кинологов Мурманской области прошли учебно-методические сборы

Соревнования кинологов "Антинаркотический заслон" прошли в Карелии

В Мурманской области состоялась Хибинская гонка


Победители конкурса «Команды Республики Коми» придумали решения вопроса посещаемости мероприятий в регионе

Побережье озера Лососинного стало первой природно-рекреационной территорией в Карелии

Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

НАО вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

В НАО появится база отдыха с арендой плавсредств и кузня

«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве

Лучшие игровые автоматы Вулкан казино в 2019 году на casino-r.org
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета