За недобросовестную работу МУКи Мурманска будут штрафовать

Управляющие компании Мурманска "МУЖСК", "Мурман-Сити" и "Мурманремстрой" наказаны штрафами за отсутствие уборки в подъездах жилых домов и дворах своих микрорайонов.



Решение принято после проверки прокуратурой деятельности УК в июле. Возбуждено 7 производств по делам об админправонарушениях. Управляющие компании Первомайского округа города нарушали законодательство по многим пунктам, из чего можно сделать вывод, что делалось это намеренно, ради извлечения личной выгоды. Трудно допустить мысль, что управляющие организаций не были знакомы с объемом своих обязанностей и законами, их регулирующими.



Дворы, находящиеся под контролем вышеуказанных управляющих компаний, не убирались неделями, мусор не выносился. Тоже самое касается подъездов, в которых представители УК обязаны были проводить уборку, поскольку жильцы платили за это деньги. На самом деле подъезды не убирались вообще, а чистоту поддерживали жители своими силами. Теперь есть вероятность того, что они откажутся от услуг своих УК, выберут для обслуживания другие компании.