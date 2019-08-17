Старт строительству моста через Шексну в Вологодской области будет дан 20 августа

Вологодская область >> Общество >> 17.08.2019

В Вологодскую область приедет глава Росавтодора А. Костюк, который в торжественной обстановке даст старт строительству 6-полосного моста через р. Шексну в Череповце. Также он откроет движение транспорта по новому отрезку федеральной трассы за пределами Вологды. В программе визита Костюка проведение совещаний по реализации в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Строительство моста в створе череповецкой ул. Архангельской стартовало в 2017 г. Стоимость проекта - 551,4 млн руб. Работы должны быть выполнены в 2025 г. генеральным подрядчиком Вологодским АО "ВАД". Он также строит обход вокруг Вологды, на котором 20 августа введут в эксплуатацию 4-полосный участок длиной 8,8 км, который соединит автотрассу А-114 с дорогой Вологда - Норобово.

После завершения строительства обход свяжет 3 федеральные трассы — А-114 Вологда – Тихвин, М-8 "Холмогоры", А-119 Вологда – Медвежьегорск, что сильно повлияет на перераспределение транспортных потоков и разгрузит действующие до этого.





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