В Вологодской области выбрали самую красивую деревню

Вологодская область >> Общество >> 17.08.2019

Итог конкурса "Самая красивая деревня" подведен в Вологодском  районе. Титул достался деревне Бабик Кубенского поселения. Она оказалась самая ухоженная, милая, чистая и гармоничная в плане архитектуры.

На втором месте оказалась дер. Щукарево из Семенковского поселения, на третьем – Широгорье из Старосельского поселения. Все три деревни получат подарочные сертификаты и смогут вложить выигранные деньги в благоустройство своих территорий.

Конкурная комиссия  выбирала лидеров по 8 ключевым критериям. Например, по стилистическом единству и гармонии жилых домов. Также в деревне не должно было быть бездомных животных, стихийных мусорных свалок, сорной растительности и домов, портящих имидж деревни. Жюри также обращало внимание на состояние источников питьевой воды, качество дорог и территорий общего пользования.

Напомним, что конкурс на самую красивую деревню проводится 4 года. В текущем году за титул боролись 10 населенных пунктов. Все получат дипломы, а 9 – памятную табличку "Деревня образцового содержания".





Рекомендуем по теме:

Нацмузей перенес сыктывкарцев в старинную коми деревню

Проекты НАО участвуют в конкурсе лучших практик "Лучшая муниципальная практика"

Пустошь терроризирует стая диких кабанов

Деревню Кижи ликвидируют

В Сыктывкаре подвели итоги конкурса концепции парка им. Кирова

В Мурманске обсудили качество питьевой воды


«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве

Лучшие игровые автоматы Вулкан казино в 2019 году на casino-r.org

В детсадах Апатитов включат отопление

Чем привлекательна и интересна работа в популярном агентстве недвижимости ИНКОМ-Недвижимость?

В Северодвинске пройдет Беломорский фестиваль по спортивному лову рыбы

Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии

Заонежье и Петрозаводск исследуют с целью поиска новых турмаршрутов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета