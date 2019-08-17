В Вологодской области выбрали самую красивую деревню

Итог конкурса "Самая красивая деревня" подведен в Вологодском районе. Титул достался деревне Бабик Кубенского поселения. Она оказалась самая ухоженная, милая, чистая и гармоничная в плане архитектуры.



На втором месте оказалась дер. Щукарево из Семенковского поселения, на третьем – Широгорье из Старосельского поселения. Все три деревни получат подарочные сертификаты и смогут вложить выигранные деньги в благоустройство своих территорий.



Конкурная комиссия выбирала лидеров по 8 ключевым критериям. Например, по стилистическом единству и гармонии жилых домов. Также в деревне не должно было быть бездомных животных, стихийных мусорных свалок, сорной растительности и домов, портящих имидж деревни. Жюри также обращало внимание на состояние источников питьевой воды, качество дорог и территорий общего пользования.



Напомним, что конкурс на самую красивую деревню проводится 4 года. В текущем году за титул боролись 10 населенных пунктов. Все получат дипломы, а 9 – памятную табличку "Деревня образцового содержания".