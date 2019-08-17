В Вологодской области выбрали самую красивую деревню
Итог конкурса "Самая красивая деревня" подведен в Вологодском районе. Титул достался деревне Бабик Кубенского поселения. Она оказалась самая ухоженная, милая, чистая и гармоничная в плане архитектуры.
На втором месте оказалась дер. Щукарево из Семенковского поселения, на третьем – Широгорье из Старосельского поселения. Все три деревни получат подарочные сертификаты и смогут вложить выигранные деньги в благоустройство своих территорий.
Конкурная комиссия выбирала лидеров по 8 ключевым критериям. Например, по стилистическом единству и гармонии жилых домов. Также в деревне не должно было быть бездомных животных, стихийных мусорных свалок, сорной растительности и домов, портящих имидж деревни. Жюри также обращало внимание на состояние источников питьевой воды, качество дорог и территорий общего пользования.
Напомним, что конкурс на самую красивую деревню проводится 4 года. В текущем году за титул боролись 10 населенных пунктов. Все получат дипломы, а 9 – памятную табличку "Деревня образцового содержания".
Рекомендуем по теме:
«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
Лучшие игровые автоматы Вулкан казино в 2019 году на casino-r.org
В детсадах Апатитов включат отопление
Чем привлекательна и интересна работа в популярном агентстве недвижимости ИНКОМ-Недвижимость?
В Северодвинске пройдет Беломорский фестиваль по спортивному лову рыбы
Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии
Заонежье и Петрозаводск исследуют с целью поиска новых турмаршрутов