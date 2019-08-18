Коми ВДНХ "Достояние Севера" работает в Сыктывкаре

Выставка "Достояние Севера" посвящена 98-летию республики. В этом году она проводится 4-й раз. В ней участвуют 160 предприятий, организаций.



В рамках выставки проходят презентации предприятий, продукции и услуг, мастер-классы и дегустации, работает "Аллея здоровья", постоянно разыгрываются призы от ведущих компаний.



Экспозиционная площадка занимает 300 кв. м в торговом центре Сыктывкара. Здесь оборудована "театральная гостиная", а любой человек может себя попробовать в роли актера.



РЖД презентовали на своей площадке проект "Северный широтный ход", интерактивный тренажер "Глазами машиниста", в котором можно ощутить себя в роли машиниста поезда. Тренажер имитирует кабину электровоза "Ермак", используется для обучения вождению поездов локомотивных бригад, а также для отработки действий в аварийных ситуациях.



Экспозиция "Аллея здоровья" открыта Минздравом РК. Здесь представители Центра медицины катастроф показывают на симуляторах, как оказать первую помощь. Много внимания уделено здоровому образу жизни. Также здесь проводят экспресс-анализы, обучат скандинавской ходьбе.