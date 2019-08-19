Минприроды Карелии получит на техперевооружение пожарной службы 34 млн руб.

Республика Карелия >> Общество >> 19.08.2019

34 млн руб. – это дополнительная сумма, которая выделяется на приобретение тягача с тралом, вездеходов, квадроциклов с прицепами, тракторов, которые будут применяться в тушении лесных пожаров.

На покупку всего необходимого оборудования уже было выделено 43,7 млн руб., но этой суммы хватило только на 418 единиц техники, среди которой были катера, навигаторы, огнетушители, бензопилы, мотопомпы, кусторезы.

Деньги будут преданы Департаментом лесного хозяйства СЗФО Карельскому центру наземной и авиационной охраны лесов в рамках нацпроекта "Экология".

Напомним, что на начало года парк оборудования республики для борьбы с пожарами в лесах был изношен на 80-100%. Технику последний раз закупали в 2011-2012 гг. Работать с ней было невозможно, а в борьбе с лесными пожарами нужна была оперативность. Теперь с помощью седельного тягача с тралом можно доставлять спецтехнику в любые труднодоступные участки леса.

В Карелии на сегодняшний день 5 тягачей, купленных в 2011 г. Они давно выработали свой срок и будут ремонтироваться.





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