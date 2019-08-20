В Нарьян-Маре улучшат жилищные условия 43 семьи

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.08.2019

43 семьи из НАО получат новые квартиры: 22 семьи из пос. Тельвиска, 16 – из пос. Искателей. 4 квартиры отдадут переселенцам в пос. Красное и 3 – из с. Оксино.

В Департаменте строительства НАО сообщили, что с начала 2019 г. в рамках переселения из аварийного и ветхого жилья квартиры получили уже 66 семей. Также с этого года вступил в силу законопроект, который предусматривает дополнительные условия, помогающие расселению аварийного фонда  - предоставление компенсационных выплат гражданам, нуждающимся в переселении. С января такую компенсацию получили 22 жителя НАО.

Всего в казне Ненецкого округа на этот год заложено на переселение людей из ветхого/аварийного жилья свыше 1 млрд руб.

С 2014 г. по подпрограмме по переселению людей из жилфонда, признанного для проживания непригодным и/или по причине высокой степени износа, свои жилищные условия смогли улучшить 737 семей из Ненецкого округа. В основном, это семьи, проживавшие в старых деревянных домах барачного типа, построенных около 70 лет назад.





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