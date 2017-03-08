За 30 млн руб. в Медвежьегорске построят водоочистную станцию

Республика Карелия >> Общество >> 08.03.2017

Из бюджета Карелии выделено 30 млн руб. на строительство водоочистной станции в Медвежьегорске. Это стало необходимым по причине постоянно возникающих проблем с качеством воды. Врио главы республики А. Парфенчиков пообещал местным жителям, что новая станция будет готова к сентябрю 2017 г.

Напомним, что в конце прошлого года отсутствие нормальной питьевой воды стало причиной вспышки дизентерии, а Роспотребнадзор сообщил, что городские канализационные и водопроводные сети изношены на 80%.

Жители города жалуются, что дома из кранов течет вода белого цвета и в ней настолько много хлора, что пить ее в чистом виде невозможно. Неприятный запах хлорки сохраняется и после тепловой обработки, поэтому вся пища, приготовленная на этой воде, приобретает "химический" запах и вкус. Людям приходится покупать воду в магазинах для приготовления пищи и питья, а водопроводную использовать только в бытовых целях.

Глава администрации Медвежьегорского района В. Карпенко заявляет, что микробиологические показатели этой воды сейчас в норме, но наблюдаются несоответствия стандартам по содержанию железа и цвету. В процессе заключение соглашения по проектированию станции водоочистки, на которую республиканская казна выделила 30 млн руб. Но этих денег хватит только на небольшую перерабатывающую станцию, а чтобы привести в порядок всю систему в городе, требуется около 300 млн руб. Для муниципалитета это сумма неподъемная, поэтому пока будут довольствоваться малым, которое вряд полностью избавит жителей города от проблем с хлорированной водой.

Врио главы региона считает, что помимо Медвежьегорска проблемы с водой нужно решать в пяти городах Карелии - Кемь, Лоухи, Беломорск, Пудож, Калевала, и власти районов, и правительство республики будут искать способы решить проблему.





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