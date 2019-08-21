Танцевальную площадку реконструируют в Североморске

Мурманская область >> Общество >> 21.08.2019

Группа, состоящая из председателя Совета депутатов Североморска Е. Алексеева, депутата В. Годунова, представителей управления культуры, отдела экономразвития и Центра ЖКХ ознакомились с ходом строительства и качеством работ на "Танцевальной площадке в городском парке".

Объект реконструируют по федеральному проекту поддержки местных инициатив "Инициативное бюджетирование". 3 млн 99 тыс. руб. выделили местный и облбюджеты и собрали местные жители. Также часть денег выделил один из банков. Подрядчиком выбрали компанию "Евросангрупп", которая сейчас выполняет работы по установке модульных скамеек, урн и сцены.

Члены группы высказали претензии, предложения подрядчику, выразили обеспокоенность порчей баннера. В городе многое делают для создания комфортной среды для отдыха горожан, но акты вандализма к создаваемым объектам имеют место. На танцплощадке уже были попытки разрисовки баннеров, разбито основание урны, а короба из урны выброшена за пределы площадки. Также разрушен пролет ограждения.





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