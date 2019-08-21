Зоны отдыха обустраивают во всех районах Мурманска

Мурманская область >> Общество >> 21.08.2019

В районе ул. Полухина в Больничном городке в порядок приводят зеленую зону, лестницу и памятник герою ВОв. Также здесь установят скамейки с подогревом, которые очень пригодятся зимой, и детскую площадку.

В городе перед решением благоустроить тот или иной участок, интересуются мнением горожан, поскольку только им известно, что для них лучше и что они хотят видеть. В частности, берутся во внимание их предложения по составу зон отдыха рядом с их домами. Кому-то нужны клумбы с цветами, кому-то тренажеры и игровые комплексы. Внести предложения по благоустройству зон в своих микрорайонах можно в Единый день голосования.

Депутат мурманского Совета депутатов В. Хабаров призвал горожан активно проявить свою позицию 8 сентября. Только от голосов мурманчан будет зависеть их окружение на ближайшие годы. Только самые интересные проекты, получившие больше всего голосов, будут реализованы в первую очередь. Сколько их будет выдвинуто на голосование, пока не известно, но об этом постараются сообщить заранее.





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