Власти Архангельской области закупят противогазов на 6 млн руб.

Архангельская область >> Общество >> 22.08.2019

Администрация Архангельска заключила контракт на поставку противогазов, которые хочет получить в сентябре. Компания "Оберег" должна поставить резиново-техническое изделие фильтрующий противогаз для гражданского использования.

В апреле горадминистрация Архангельска уже пробовала проводить такой тендер, но в результате закрыла его, отказавшись от покупки противогазов. Тогда поставка включала 26 комплектов противогазов. Спустя 4 месяца противогазы вновь решили купить, из чего местные жители сделали вывод, что с радиацией и безопасностью в городе не все нормально.

Так, правительство Архангельской области вкладывает 6 млн руб. за 1,2 тыс. фильтрующих противогазов. Информация об этом уже появилась на портале госзакупок, а заказчиком выступает казенное госучреждение региона - Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты.

Также правительства города и области направляют средства защиты (респираторы) в пенсионный фонд, из чего можно сделать вывод, что самое ценное, что нужно спасать в первую очередь, – управленцы и хранители пенсий.





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