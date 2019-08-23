Карельский заказник с лекарственными растениями сменил статус
Ранее местность, в которой произрастали лекарственные растения не имела статуса. У нее не было положения и названия, поэтому режим природопользования не попадал не под какие категории. Было необходимо сменить статус, чем дать возможность на законном основании регулировать деятельность на территории.
Правительство Карелии статус заказника с лекарственными растениями в Олонецком районе повысило до регионального, утвердив положение, регулирующее режим природопользования в нем, о чем сообщила пресс-служба Минприроды республики.
Заказник также получил официальное название - "Ладожское побережье". Ранее он тоже так назвался, но неофициально. На территории заказника растет кустарник толокнянка обыкновенная, который обладает лекарственными свойствами.
Теперь на этой территории запрещена рубка лесных насаждений, разработка и разведка полезных ископаемых, гидромелиоративные, ирригационные, взрывные работы, лесоосушительная мелиорация, использование химических удобрений, ряд других видов деятельности, которые прописаны в положении. Нарушение режима охраны обойдется нарушителю в 4 тыс. руб. штрафа, а если заказнику нанесут значительный ущерб, нарушителю грозит уголовная ответственность.
Рекомендуем по теме:
«Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
Министерство спорта РФ поддержало инициативу Мурманской области по строительству современного спортивно-досугового центра
Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
В Кольском заливе формируется строй кораблей для парада в День ВМФ
Под Вологдой появится новое рыбоперерабатывающее предприятие
Архангельская область примет активное участие в развитии Севморпути
Карелия сможет принять авиатуристов на малых самолетах