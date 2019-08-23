Карельский заказник с лекарственными растениями сменил статус

Ранее местность, в которой произрастали лекарственные растения не имела статуса. У нее не было положения и названия, поэтому режим природопользования не попадал не под какие категории. Было необходимо сменить статус, чем дать возможность на законном основании регулировать деятельность на территории.



Правительство Карелии статус заказника с лекарственными растениями в Олонецком районе повысило до регионального, утвердив положение, регулирующее режим природопользования в нем, о чем сообщила пресс-служба Минприроды республики.



Заказник также получил официальное название - "Ладожское побережье". Ранее он тоже так назвался, но неофициально. На территории заказника растет кустарник толокнянка обыкновенная, который обладает лекарственными свойствами.



Теперь на этой территории запрещена рубка лесных насаждений, разработка и разведка полезных ископаемых, гидромелиоративные, ирригационные, взрывные работы, лесоосушительная мелиорация, использование химических удобрений, ряд других видов деятельности, которые прописаны в положении. Нарушение режима охраны обойдется нарушителю в 4 тыс. руб. штрафа, а если заказнику нанесут значительный ущерб, нарушителю грозит уголовная ответственность.