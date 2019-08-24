Прокуратура НАО посетила Центр содействия семейному устройству "Наш дом"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 24.08.2019

В центре проверили качество выполненного косметического ремонта, пообщались с воспитанниками, подарили книги с иллюстрациями Н. Выучейской.

Прокурор НАО Н. Егоров рассказал ребятам об истории российского флага, символах страны - флаге, гербе и Конституции. Также ребятам озвучили правила обращения с госсимволикой.

Например, флаг Российской Федерации всегда должен находиться в центре, а если, например, на здании, 2 флага, он должен находиться слева. Символика России требует уважения и бережного отношения, а за халатное обращение предусмотрена административная ответственность. Не допускается использование государственных символов для забав и игр, что приравнивается к преступлению перед государством.

В заключение встречи воспитанники центра "Наш дом" познакомились с творчеством ненецкой художницы Н. Выучейской. Им представили ее пастельные работы, после чего художница подарила красочно иллюстрированные книжки Самодийский эпос, по которым ребята смогут узнать о  традициях в искусстве и культуре.





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