Прокуратура НАО посетила Центр содействия семейному устройству "Наш дом"

В центре проверили качество выполненного косметического ремонта, пообщались с воспитанниками, подарили книги с иллюстрациями Н. Выучейской.



Прокурор НАО Н. Егоров рассказал ребятам об истории российского флага, символах страны - флаге, гербе и Конституции. Также ребятам озвучили правила обращения с госсимволикой.



Например, флаг Российской Федерации всегда должен находиться в центре, а если, например, на здании, 2 флага, он должен находиться слева. Символика России требует уважения и бережного отношения, а за халатное обращение предусмотрена административная ответственность. Не допускается использование государственных символов для забав и игр, что приравнивается к преступлению перед государством.



В заключение встречи воспитанники центра "Наш дом" познакомились с творчеством ненецкой художницы Н. Выучейской. Им представили ее пастельные работы, после чего художница подарила красочно иллюстрированные книжки Самодийский эпос, по которым ребята смогут узнать о традициях в искусстве и культуре.