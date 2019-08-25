Архангельский губернатор отрицает информацию о втором взрыве под Северодвинском

Архангельская область >> Общество >> 25.08.2019

Губернатор региона И. Орлов называет дезинформацией сообщение о повторном взрыве на полигоне у Северодвинска. Президент В. Путин дал полную информацию по этому вопросу, обнародовав проверенные сведения, а последствия случившегося взрыва угрозы населению не несут.

Напомним, что независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений из Норвегии заявило, что взрывов было 2. Согласно инфракрасным данным их станции в Бардуфоссе, видно, что второй взрыв случился через 2 часа после первого.

Взрыв на морском ракетном полигоне произошел на испытаниях. Его жертвами стали 5 человек, 3 доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Медикам ничего о радиации не сказали, поэтому они не приняли никаких мер для своей безопасности, но проведенная после проверка показала, что никаких сбоев, связанных с радиацией, у них нет.

В 40 км от ЧП Северодвинске зафиксировано повышение радиационного фона в 16 раз, но оно было непродолжительным и связано с прохождением над городом облака радиоактивных инертных газов.





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