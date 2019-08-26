Воркута отметила День шахтера

Республика Коми >> Общество >> 26.08.2019

День шахтера в Воркуте отметили с размахом, пригласив звезд российской сцены. На сцену главной площадки города поочередно выходили "Мисс "Черное золото", шоумен Дмитрий Хрусталев, группа "Дискотека авария", под которую зажигали не только зрители, но и команда уличных танцев.

Сначала состоялся конкурс "Мисс "Черное золото". В комплексе "Олимп" выбирали лучшую среди сотрудниц угольной компании. На экране показывали визитки девушек, а сами дамы в красивых нарядах демонстрировали свои таланты на сцене. Ведущим праздничного шоу пригласили специального гостя - Дмитрия Хрусталева.

За высокий титул поборолись 10 девушек из компании "Воркутауголь", самой младшей из которых было 24 года, а самой мудрой - 45 лет.

Далее празднования продолжились концертом кавер-группы Cool Jam и "Дискотека Авария". Воркутинцы активно танцевали и пели, поскольку по-другому было нельзя – летняя погода в городе неожиданно стала зимней, а столбик термометра опустился до пяти градусов. Но это не помешало празднику, который закончился праздничным фейерверком.





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