1223 несовершеннолетних были трудоустроены в НАО летом

В Ненецком округе завершается летняя кампания по трудоустройству школьников. На время летних каникул временную работу получили более 1200 несовершеннолетних, есть и такие, которые с началом осени продолжат работать без отрыва от школы.



В трудоустройстве школьников приняли участие 87 организаций НАО, а лидерами по количеству принятых на работу подростков стали Ненецкая окружная больница, Клуб активного отдыха "Белый лис", "Сервис НАО", Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и МУП "Коммунальщик" (пос. Красное).



25 школьников будут работать и дальше в свободное от учебы время минимум до окончания текущего года.



За трудоустройство ребят во время летних каникул работодатели получают возмещение расходов в размере 0,7 ставки на зарплату сотрудника, отпуск, который не был использован, страховые взносы во внебюджетные госфонды.



За один месяц работы несовершеннолетний получает зарплату - 21 тыс. руб.



Всего на трудоустройство школьников в периодах каникул в бюджете округа предусмотрено свыше 34 млн руб.