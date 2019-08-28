1223 несовершеннолетних были трудоустроены в НАО летом

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.08.2019

В Ненецком округе завершается летняя кампания по трудоустройству школьников. На время летних каникул временную работу получили более 1200 несовершеннолетних, есть и такие, которые с началом осени продолжат работать без отрыва от школы.

В трудоустройстве школьников приняли участие 87 организаций НАО, а  лидерами по количеству принятых на работу подростков стали Ненецкая окружная больница, Клуб активного отдыха "Белый лис", "Сервис НАО", Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и МУП "Коммунальщик" (пос. Красное).

25 школьников будут работать и дальше в свободное от учебы время минимум до окончания текущего года.

За трудоустройство ребят во время летних каникул работодатели получают возмещение расходов в размере 0,7 ставки на зарплату сотрудника, отпуск, который не был использован, страховые взносы во внебюджетные госфонды.

За один месяц работы несовершеннолетний получает зарплату - 21 тыс. руб.

Всего на трудоустройство школьников в периодах каникул в  бюджете округа предусмотрено свыше 34 млн руб.





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