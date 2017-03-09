Федеральная служба войск нацгвардии Мурманской области завершила противодиверсионные учения. Выглядело это как вторжение в охраняемую акваторию неизвестного судна.



На территории Кольского залива силы Росгвардии должны были продемонстрировать, как защищать атомные объекты на под водой и на воде.



Акватория рядом с "Атомфлотом" закрытая. К ней приближаться запрещено и за несколько сотен метров территория огорожена, что обозначено на навигационных картах. Неизвестное судно границу нарушило и на связь не выходило, поэтому было принято решение взять его под арест. Экипаж под прицелом оружия отправили на берег, а судно отбуксировали в базу. Как рассказал Р. Мозговой, находящийся на службе уже 7 лет, в таких условиях необходимо работать слаженно.



Мозговой занимает пост помощника командира катера. Он считает, что для хорошей работы в такой профессии как у него нужно поддерживать теплые отношения в коллективе, а опытные военнослужащие должны подсказывать новичкам тонкости работы, помогать советами и передавать личный опыт.



На учениях выяснилось, что под водой находится группа диверсантов, а одно из судов заминировано. Водолазы стреляют по условным противникам из подводного автомата, и все выстрелы уходят точно в цель. На судне находят взрывное устройство, снимают и обезвреживают, и это специалисты научились делать с закрытыми глазами.



На крайнем севере работа водолазов сродни экстриму. Подготавливают их одинаково на всей территории России, и особое внимание уделяют моральной закалке, потому что выполнять задачи в ледяной воде с температурой +4 градуса, не каждому по силам.



По итогам учений работа подразделения оценена на "отлично", и после отдыха военнослужащие вернулись к патрулированию акватории. Охрана объекта проводится в крулгосуточном режиме.



