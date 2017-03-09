Федеральная служба войск нацгвардии Мурманской области завершила противодиверсионные учения

Мурманская область >> Общество >> 09.03.2017

Федеральная служба войск нацгвардии Мурманской области завершила противодиверсионные учения. Выглядело это как вторжение в охраняемую акваторию неизвестного судна.

На территории Кольского залива силы Росгвардии должны были продемонстрировать, как защищать атомные объекты на под водой и на воде.

Акватория рядом с "Атомфлотом" закрытая. К ней приближаться запрещено и за несколько сотен метров территория огорожена, что обозначено на навигационных картах. Неизвестное судно границу нарушило и на связь не выходило, поэтому было принято решение взять его под арест. Экипаж под прицелом оружия отправили на берег, а судно отбуксировали в базу. Как рассказал Р. Мозговой, находящийся на службе уже 7 лет, в таких условиях необходимо работать слаженно.

Мозговой занимает пост помощника командира катера. Он считает, что для хорошей работы в такой профессии как у него нужно поддерживать теплые отношения в коллективе, а опытные военнослужащие должны подсказывать новичкам тонкости работы, помогать советами и передавать личный опыт.

На учениях выяснилось, что под водой находится группа диверсантов, а одно из судов заминировано. Водолазы стреляют по условным противникам из подводного автомата, и все выстрелы уходят точно в цель. На судне находят взрывное устройство, снимают и обезвреживают, и это специалисты научились делать с закрытыми глазами.

На крайнем севере работа водолазов сродни экстриму. Подготавливают их одинаково на всей территории России, и особое внимание уделяют моральной закалке, потому что выполнять задачи в ледяной воде с температурой +4 градуса, не каждому по силам.

По итогам учений работа подразделения оценена на "отлично", и после отдыха военнослужащие вернулись к патрулированию акватории. Охрана объекта проводится в крулгосуточном режиме.





Рекомендуем по теме:

В Кольском заливе планируют поднять со дна 52 затонувших объекта

Пожарные Териберки получили к Новому Году новое здание

В г. Кандалакша долгострой в виде бассейна обещают сдать в феврале 2017 г.

В Карелии ищут подземные источники водоснабжения Питкяранты

Парк судов СТК пополнился катером на воздушной подушке

В Мурманском музее морского пароходства открыли фотовыставку "Военный и торговый флот всегда рядом"


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

"МедиаЛаб". Путь к успеху

В 2018-м году на Омском НПЗ введут в эксплуатацию новый очистительный блок технологического конденсата

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета