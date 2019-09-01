На ремонт тротуаров в Сыктывкаре направят 6 млрд руб.

Республика Коми >> Общество >> 01.09.2019

Подрядчику предстоит разобрать старый тротуар, вывезти весь строительный мусор, уложить плитку от поликлиники №3 до Октябрьского проспекта Сыктывкара.

На портале госуслуг объявлен тендер, заказчиком которого выступает горадминистрация. Предмет конкурса – работы по ремонту тротуара на Коммунистической улице. Работы нужно закончить к 15 октября. Начальная цена тендера - 6,5 млн руб. Гарантия на результат работы - 5 лет. Если в течение этого периода укладка будет повреждена, придется устранять недостатки за свой счет.

Также на портале госуслуг появился еще один тендер – по разборке деревянного дома. Конкурс объявил департамент финансов горадминистрации. Ветхое строение расположено на Октябрьском проспекте, 95. Подрядчику предстоит снести аварийное здание, убрать и вывезти мусор на полигон ТБО, выровнять территорию и засыпать песком. Работы нужно закончить течение месяца после подписания контракта. Цена – 1,3 млн руб. Что будет на месте снесенного дома, горадминистрация Сыктывкара пока не объявила.





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