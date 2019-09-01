В Усинске "завелся" кот ученый

На фасаде дома 11 ул. Молодежная появилась огромная картина по мотивам сказок А. Пушкина. Граффити – это своеобразное продолжение сказочной тематики новой достопримечательности - "Сказочному городку". Сейчас художники трудятся над его созданием, а потом приступят к украшению фасады домов 19 и 9 по ул. Ленина. Работы над граффити должны быть завершены ко Дню Усинска.



Власти города заплатят 200 тыс. руб. за нанесение граффити на 180 кв. м. на фасад дома. В техзадании объявленного тендера оговаривается, что для нанесения картинки нужно использовать аэрозольную влагостойкую и быстросохнущую краску для фасадных работ. Она должна иметь высокую пигментацию.



Рисование по стенам изначально планировалось закончить 20 июля, но до сих пор работа не завершена.



У местных жителей мнение по поводу разрисовки домов разделились. Одна половина в восторге от того, что город становится ярче и интереснее, другая недовольна некоторым изображенными персонажами, которые кажутся носителями негатива (например, русалка).