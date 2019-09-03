Бережливые технологии внедряют в работу офисов "Мои Документы" в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.09.2019

3 дня сотрудники и руководство Многофункционального центра изучают принципы бережливого производства. Обучение организовала группа экспертов "Сбербанка" из Санкт-Петербурга.

Бережливые технологии внедряются для оптимизации работы центров "Мои Документы" в регионе и усовершенствования системы взаимодействия с заявителями. Выполнение задач позволит добиться ключевой цели проекта – поднять на высокий уровень сервис - сократить время обслуживания, ожидания в очередях и исключить ошибки. Сегодня в МФЦ работает группа специалистов по внедрению новейших технологий в работу учреждения.

Участники группы под наблюдением экспертов "Сбербанка" изучают основы бережливого производства, проходят тренинги, где пошагово отслеживают процесс предоставления отдельных видов госуслуг с внесением рациональных предложений для сокращения непроизводственных потерь, сбережения ресурсов, ранее пропадавших впустую (трудозатраты, занятые помещения, время, расходные материалы). Это позволит увеличить в МФЦ результативность труда.





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