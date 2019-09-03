А. Чибис встретился с А. Малаховым

Мурманская область >> Общество >> 03.09.2019

Известный телеведущий А. Малахов встретился с победителями открытого конкурса кадров «Лидеры Севера». Также на встрече присутствовал губернатор Мурманской области А. Чибис.

О необходимости собрать команду, которая смогла бы трудиться на благо региона, А. Чибис говорил давно и внес предложение провести открытый конкурс. Он отметил, что не имеет предубеждений, поэтому в команде может работать любой человек, у которого есть необходимая квалификация.

В первый день было зарегистрировались 700 участников, желающих принять участие в конкурсе. Они должны были пройти заочный и очный этапы. Первый заключался в написании автобиографии, короткого видеообращения, предоставлении 2 рекомендательных писем. С этим справились 270 человек. Далее участников ждут спецтесты, деловые игры и личностно-профессиональная диагностика.

После первого этапа участники получили серьезную возможность сделать вклад в развитие области и обсудили важные вопросы с губернатором.

Телеведущий А. Малахов прогулялся с А.Чибисом по городу, встретиться с финалистами и пожелал участникам выложиться по полной и доказать, чего они стоят.





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