Более 1 тыс.пенсионеров уехали из Коми за границу

Республика Коми >> Общество >> 05.09.2019

Около 1380 пенсионеров Коми покинули республику, переехав жить за границу и получают там российскую пенсию.

Большая часть уехавших направились в Германию - 988 человек. 97 пенсионеров отправились в Грецию, Австрию, Великобританию, Италию, США, Францию, Кипр, Канаду, Нидерланды, Польшу, Турцию, Словакию, Финляндию, Швецию. Во всех этих странах пенсионеры из России сохраняют за собой право получить пенсию на родине, но она такая маленькая, что прожить на нее невозможно даже в Коми.

83 пенсионера проживают в Израиле. В этой стране они имеют право на российско-израильскую пенсию, а с 2017 г. действует договор в сфере соцобеспечения. Договор предусматривает расходы на пенсию обеих сторон в зависимости от величины прав пенсионеров, приобретенных на территории обеих стран. Россия отвечает за стаж на ее территории. Такие же соглашения есть с Испанией, Эстонией, Болгарией, Чехией, Латвией и Белоруссией.

В Молдавии, Литве, Грузии, Казахстане, Украине, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане пенсию по законодательству выплачивают за счет государства на территории проживания.





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