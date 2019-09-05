Более 1 тыс.пенсионеров уехали из Коми за границу

Около 1380 пенсионеров Коми покинули республику, переехав жить за границу и получают там российскую пенсию.



Большая часть уехавших направились в Германию - 988 человек. 97 пенсионеров отправились в Грецию, Австрию, Великобританию, Италию, США, Францию, Кипр, Канаду, Нидерланды, Польшу, Турцию, Словакию, Финляндию, Швецию. Во всех этих странах пенсионеры из России сохраняют за собой право получить пенсию на родине, но она такая маленькая, что прожить на нее невозможно даже в Коми.



83 пенсионера проживают в Израиле. В этой стране они имеют право на российско-израильскую пенсию, а с 2017 г. действует договор в сфере соцобеспечения. Договор предусматривает расходы на пенсию обеих сторон в зависимости от величины прав пенсионеров, приобретенных на территории обеих стран. Россия отвечает за стаж на ее территории. Такие же соглашения есть с Испанией, Эстонией, Болгарией, Чехией, Латвией и Белоруссией.



В Молдавии, Литве, Грузии, Казахстане, Украине, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане пенсию по законодательству выплачивают за счет государства на территории проживания.