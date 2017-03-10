Детский городок "Сказка" построят в Мурманске у Семеновского озера

Мурманская область >> Общество >> 10.03.2017

Администрация Мурманска на днях представила проект нового детского городка на территории Семеновского озера. Площадка будет называться "Сказка". Ее застроят игровыми зонами, рассчитанными на детей и подростков.

"Сказка" будет оснащена всем необходимым, соответствовать санитарным нормам. Здесь откроют кафе с интерактивным оборудованием, а в крытом павильоне дети смогут развивать свои творческие таланты: лепить, рисовать, делать аппликации, стрелять в тире. Из сказочных героев можно будет увидеть двенадцать месяцев, сидящих вокруг костра, а удобно расположенные скамейки дадут возможность отдохнуть в их компании.

На проспекте Героев-североморцев дети смогут отдыхать и развлекаться по зонам, рассчитанным на разный возраст. Например, на площадке для детей до 5 лет можно будет изучать правила дорожного движения на специальной площадке с дорожной разметкой и знаками. Дети 6-12 лет будут проводить время в "Средневековье" – зоне с препятствиями, горками, богатырями, фигурами сказочных персонажей. Для подростков возведут "Летучий корабль" - комплекс с высокой смотровой площадкой, горками, фигурами Забавы, Полкана, Царя из популярного мультфильма. Горки станут развлечением и зимой, и летом, а рядом с ними будут установлены фигуры Водяного и танцующих Бабок-Ежек.
По прогулочным дорожкам будет удобно переходить от одной зоны к другой, и их постараются сделать достаточно широкими, чтобы можно было кататься на роликах или скейтбордах.

А. Накай, руководитель "Мурманских городских парков и скверов", рассказал, что жители города часто высказывали желание расширить зону отдыха и предоставить больше возможностей для игр, а взрослым - для спокойных прогулок по тропинкам и аллеям, и теперь эти пожелания учтены в полной мере.

На территорию можно будет въехать на автомобиле и оставить его на парковке. Насколько быстро смогут реализовать проект власти города, пока не известно.





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