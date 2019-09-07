Глава Мурманской области встретился с волонтерами Заполярья

Глава региона А. Чибис побывал в только что созданном Центре развития добровольчества, где провел беседу с волонтерами.



Идея оказывать помощь людям, безвозмездный труд на благо общества нашли отклик у северян, а в волонтерство вовлечено 26 тыс. человек. Из них зарегистрировано официально 2,5 тыс. Книжка волонтера была торжественно вручена и главе региона, хотя он волонтерской работой не занимается.



Чибис ответил на вопросы ребят, выслушал предложения. В частности, было предложено привлекать пожилых людей, у которых есть силы и которые хотят быть полезными и востребованными. Ресурсный центр станет местом концентрации таких полезных инициатив.



На сбор волонтеров были приглашены представители органов местного самоуправления и чиновники, которые готовы поддержать добровольцев. Чибис отметил, что нельзя воспринимать молодежь как бесплатную рабочую силу, а только как креатив, позволяющий своим энтузиазмом изменить жизнь к лучшему.



Руководитель центра в Мурманской области А. Фортес отметил, что один из результатов работы - участие в 2 российских конкурсах. По результатам одного из них область получит 5 млн руб. на развитие добровольческой инициативы.