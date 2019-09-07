Ежегодный праздник "Калакунда" пройдет в Петрозаводске

Республика Карелия >> Общество >> 07.09.2019

Сегодня состоится праздник "Калакунда", который пройдет у "Лотос плазы". 100 рыб форели выпустят в рамках празднования в Утиный пруд. Но плавать ей там не долго, поскольку всем желающим предложат порыбачить. Учитывая, что каждая рыбина весом в 700 гр., желающих будет много. Также в рамках праздника состоится фестиваль меда, гастрономический фестиваль, где шеф-повара приготовят карельские национальные блюда.

В торговом центре состоится ярмарка секций, развивающих центров, кружков, которые объявят набор на текущий учебный год.

Два дня на Онежском озере будет проходить детско-юношеская регата, а наблюдать за ней лучше всего с набережной между р. Лососинкой и причалами.

На кортах "Горки" пройдет теннисный молодежный турнир, а в "Агрикалче" - фестиваль современной поэзии, где можно послушать поэтов разных российских городов.

Завтра в Детской музыкально-хоровой школе будут подведены итоги библиотечных акций, которые проводились летом, состоится праздничная программа, в которой выступит детский писатель И. Полуницын, написавший "Слон на чашке" и "Приключения в Белколесье".





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