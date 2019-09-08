В Сыктывкаре благоустроят набережную в национальном колорите
Набережную города благоустроят в национальном колорите - сделают небесный кинотеатр, площадки для занятий спортом, место для массовых мероприятий.
В Сыктывкаре прошло совещание с участием горадминистрации, профильных органов исполкома Коми, потенциальных инвесторов. Был презентован проект набережной в парке им. С. Кирова, который собираются переделать к 100-летию Коми. Сейчас стоит задача разработать финансовую модель для скорейшей реализации проекта.
Концепция предполагает национальный колорит, использование элементов орнамента. Авторы проекта планируют обустроить прогулочную зону, территорию для спокойного отдыха и для массовых мероприятий, которые не будут мешать друг другу. Также будет организована волейбольная площадка.
Н. Хозяинова, руководитель горадминистрации Сыктывкара, отметила, что проект и сметная документация уже готовы и проходят госэкспертизу. О сроках реализации проекта говорить пока рано, так как не решен вопрос с финансированием. Возможно, это будет государственно-частное партнерство.
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