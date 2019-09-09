День трезвости отметят в Архангельске праздником

На пр. Чумбарова-Лучинского 11 сентября пройдет праздник здоровья. Это ежегодное мероприятие, которое проводит центр медицинской профилактики с партнерами. В рамках Дня трезвости гостей ждут развлекательные, творческие, познавательные, профилактические площадки - мастер-классы по фехтованию, упражнению "Планка", работе с гирей, зарядки с фитнес-тренером, оздоравливающие танцы со студией "Хорошее самочувствие", фото-зона "Я за трезвость", викторина "Азбука здоровья", спил-карта "Знаю Россию", выставка "Оружие Победы" центра "Патриот", площадка "Трезвость - выбор смелых" центра "Надежда".



Также будет открыт "Городок здоровья", где можно проверить резервы здоровья: измерить давление и силу кисти, зрительную и двигательную реакции, индекс массы тела, получить консультацию специалистов центра медпрофилактики. Будет работать на празднике и "Центр-СПИД", где можно сдать тестирование на ВИЧ анонимно.



Активная часть праздника начнется с зарядки под руководством тренера фитнес-клуба "Палестра" И. Миролюбовой. В 16.30 можно будет потанцевать со студией "Хорошее самочувствие".