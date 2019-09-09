Под Архангельском прошел праздник лошади, приуроченный ко Дню святых Флора и Лавра
Праздник является традиционным и посвящен Дню святых Флора и Лавра, которых почитают на Руси как покровители лошадей. По церковному канону этот праздник должен отмечаться 31 августа.
Мероприятие началось в музее "Малые Корелы". Здесь можно было сделать собственными руками фигурки "солнечного коня". Потом всех желающих пригласили на мастер-класс по выпечке, выставку рисунков, на ярмарку.
В 12:00 состоялся парад лошадей – самое зрелищное мероприятие праздника. На нем выбрали самую умную и самую красивую лошадку. В рамках самого парада можно было увидеть повозки, запряженные лошадьми, а на площадке "Лошадиное подворье" - научиться управляться конской упряжью.
Театр "Новиця" разыграл обряды сбора на пахоту, закармливания овсом – важный атрибут праздника. Сбрую на лошадь во время праздника надевать было нельзя, а гриву и хвост надо было украшать лентами.
Самое занимательное событие праздника - конкурс на самый большой бутерброд, который нужно было приготовить для лошади и накормить им животное.
В конце праздника всадницы конных клубов показали конкур, после чего прошла церемония награждения победителей и торжественный выезд.
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