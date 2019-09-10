Схему территориального планирования ресурсов Коми изменили

Республика Коми >> Общество >> 10.09.2019

Схема территориального планирования ресурсов, утвержденная в 2010 г., претерпела изменения. В документ внесли поправки для будущей планировки территорий, формирования генпланов, развития муниципалитетов.

В Коми наблюдается увеличение количества разведанных месторождений подземных вод. На заседании правительства республики министр природных ресурсов Коми Р. Полшведкин заявил о необходимости уточнить данные по запасам недр, лесных, водных и охотничьих ресурсов для внесения в схему планирования территорий.

В документе лишь частично изменили раздел о поверхностных водах. По объему рек и многоводности Коми является лидером в России. Протяженность рек республики - 10 км (3,5 тыс. водных объектов), озер - 78 тыс., многие площадью 50 га. Много в регионе болот и заболоченных земель - 3,2 млн га или 7,7% территории, а на Приполярном Урале и Полярном есть ледники и снежники.

Обеспеченность населения питьевыми подземными водами составляет 1 тыс. л в день, что превышает саннорму потребления в 4 раза. Это говорит о высокой водообеспеченности Коми и низкой степени освоения запасов.





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